تتواصل لقاءات الإثارة والندية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ تقام مساء اليوم (الأحد) 3 لقاءات من الوزن الثقيل، ففي ببريدة يستضيف فريق التعاون المنتشي (سابع الدوري) نظيره الجريح الاتفاق (المركز الحادي عشر) عند الساعة 3:15، وفي مكة المكرمة يواجه الوحدة (المركز الرابع عشر) ضيفه الباطن (ثامن الدوري) عند الساعة 6:10، وتختتم لقاءات الليلة بالمواجهة المنتظرة التي تجمع الأهلي خامس الدوري بمطاردة الفيصلي سادس الدوري عند الساعة 7:40.على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يخوض فريق التعاون لقاء قوياً أمام الاتفاق، ويسعى كل فريق لخطف النقاط الثلاث لأهداف مختلفة، ففريق التعاون يطمح للوصول للنقطة 11 والقفز للمركز الثالث، إذ يحتل الفريق حالياً المركز السابع برصيد 8 نقاط حصدها من فوزين وتعادلين وخسارة وحيدة وله من الأهداف 4 وعليه 3، أما فريق الاتفاق فإنه يسعى للقفز لمراكز الوسط والهروب من مركزه الحالي الحادي عشر برصيد 6 نقاط، جمعها من انتصارين في بداية مشواره ومن ثم تلقى 3 خسائر متتالية، وكانت آخرها برباعية نظيفة من جاره الفتح في الجولة الماضية، ويقف التاريخ بجانب الاتفاق في لقاءات الفريقين في دوري المحترفين، إذ التقيا في 16 لقاء استطاع الاتفاق الفوز في 8 منها، فيما فاز التعاون في 5، وتعادلا في 3 لقاءات، واستطاع مهاجمو الفريقين إحراز 49 هدفاً، كان نصيب هجوم الاتفاق 27 هدفاً فيما أحرز هجوم التعاون 22 هدفاً.وعلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، يستضيف الوحدة الجريح نظيره الباطن طمعاً في تحقيق انتصاره الثاني في دوري المحترفين، والهروب من مراكز المؤخرة، التي لا تليق بفرسان مكة لا سيما بعد تحقيقهم للمركز الرابع في الموسم الماضي ووصولهم لدوري أبطال آسيا بجدارة واستحقاق، ويملك الفريق الوحداوي في رصيده 3 نقاط من انتصار و4 خسائر متتالية وله من الأهداف 5 وعليه 8، أما فريق الباطن فإنه يدخل هذا اللقاء محتلاً المركز الثامن ولديه 7 نقاط، حصدها من انتصارين وتعادل وخسارتين، وله من الأهداف 8 وعليه 6، ويطمح الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية بعد التعثر بالخسارة في أول جولتين ومن ثم بدأ الفريق في حصد النقاط والقفز لمراكز الوسط، يعد لقاء الليلة هو اللقاء الخامس الذي يجمع الوحدة بضيفه الباطن في دوري المحترفين، ولم يذق فرسان مكة طعم الخسارة من السماوي، إذ فاز الوحدة في لقاءين وتعادلا في لقاءين آخرين، وتمكن هجوم الوحدة من إحراز 8 أهداف فيما تمكن هجوم الباطن من إحراز 3 أهداف فقط.وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، يستضيف الأهلي خامس الدوري مطارده الفيصلي سادس الدوري، ويسعى الأهلي لتحقيق النقاط الثلاث والعودة للمراكز الثلاثة الأولى، بعد أن فقدها بفارق الأهداف عن الرائد والشباب، إذ يملك الفريق 10 نقاط وله من الأهداف 8 وعليه 7، فيما يدخل فريق الفيصلي هذا اللقاء ولديه من النقاط 9، جمعها من انتصارين و3 تعادلات ولم يذق الفريق طعم الخسارة إلى الآن، وله من الأهداف 6 وعليه 4.وسبق أن التقى الفريقان في 20 لقاء في دوري المحترفين، كان النصيب الأكبر من الانتصارات للأهلي، الذي حقق 15 انتصاراً، فيما لم يحقق الفيصلي سوى انتصارين وتعادلا في 3 لقاءات، وهز هجوم الأهلي شباك الفيصلي 46 مرة، فيما أحرز هجوم الفيصلي 20 هدفاً، وكانت أكبر نتيجة بينهما انتهت لصالح الأهلي بـ6 أهداف مقابل 3 وذلك عام 2016.