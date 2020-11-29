بعد الخسارة التي تلقاها نادي ضمك مساء الجمعة، من نادي الشباب بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، ضمن مباريات الجولة السادسة، وتذيّله ترتيب الفرق بنقطة واحدة فقط، أكد لاعب نادي الشعلة سابقاً مشفلت القحطاني، أن ضمك يُعد الأضعف فنياً، في دوري المحترفين، على رغم أنه من أكثر الأندية استقطاباً للاعبين. وقال: مدرب ضمك نور الدين بن زكري، لم يوفق في تأمين الترابط في خطوط الفريق داخل الملعب، وإيجاد الحلول الهجومية مما يعطي إشارة أنه أول المغادرين من المدربين هذا الموسم، وضمك على وضعه الحالي، سيكون متذيل الدوري في جولات كثيرة.وقال وسيط لاعبين علي جبلي، للأسف ما حدث لضمك في بداية الموسم الماضي، يتكرر حالياً حيث البداية ضعيفة وإهدار للنقاط، وإذا التمسنا أعذار الموسم الماضي، فلا يمكن أن تُقبل هذا الموسم في ظل الاستقرار الفني والإداري ووجود الدعم المادي الحكومي، وأرى شخصياً أن معظم الصفقات المحلية كانت دون مستوى الدوري، وبعض اللاعبين الأجانب يُفترض تغييرهم بأفضل منهم، وأؤكد أن نادي العين مثال رائع في جلب اللاعبين الأجانب. وأضاف، ضمك يحتاج لعمل فني وإداري كبير حتى يتدارك الأمور قبل فوات الأوان.وقال المحاضر الآسيوي يحيى جابر، إن بداية الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في دوري المحترفين، لم تكن بالشكل المتوقع، رغم أن الإدارة وفرت كافة سبل النجاح والاحتياجات المطلوبة، ولكن ظروف الفريق الفنية كان ينقصها انتصارات، وحصد نقاط لتخلق أجواء مناسبة وتعيد الفريق تدريجياً نحو تحسين مركزه. وأضاف، أعتقد أن الفريق فنياً ليس سيئاً، وقادر على الفوز إذا ما توفرت 3 ركائز أساسية، حيث الأولى هي الرغبة والحماس من قبل اللاعبين، والثانية الاستفادة من الفرص، والثالثة هي الخروج باحترافية من أجواء الخسائر نفسياً، وكل ذلك يحتاج إلى تجانس وتعاون بين كل الأطراف المعنية في الفريق، إدارياً وفنياً ولاعبين.وقال لاعب نادي أبها سابقاً محمد أبو عراد، إن نادي ضمك يحتاج فقط إلى فوز، والبداية لم تكن جيدة وهذا الأمر طبيعي ويحدث في كرة القدم، ويجب على محبي ومسؤولي ضمك الاستمرار في العمل، وقريباً سيخرج الفريق من دوامة الخسائر، ويسير بطريقة جيدة، حيث إن الدوري لا يزال في بداياته، وبعض الفرق تتعرض لمثل هذه المواقف في جميع أنحاء العالم، وكل ما أتمناه أن توفّق إدارة ضمك في تصحيح مسار الفريق وذلك بالعمل والصبر.من جهته، قال الرئيس التنفيذي لنادي ضمك أحمد زاهر الشهري، إن الفريق سيعود للانتصارات بإذن الله، واللاعبون يحتاجون إلى وقت للانسجام أكثر، واكتساب خبرة كافية خلال المباريات، حسب المتاح والممكن وفق الظروف، وكلنا ثقة بإذن الله في منظومتنا.