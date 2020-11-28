تترقب الجماهير موقعة ديربي الرياض المرتقبة مساء اليوم (السبت) بين الهلال والنصر على نهائي أغلى البطولات (كأس الملك)، الذي سيقام على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض. وبحسب ما ذكره موقع «ترانسفير ماركت» المعروف بإحصاءات كرة القدم، فإن مباراة الهلال والنصر تعتبر الأغلى على صعيد الديربيات في آسيا بقيمة سوقية للاعبي الفريقين تبلغ 89.91 مليون يورو. وذكر الموقع أن الهلال صاحب أعلى قيمة في الدوري السعودي (46.73 مليون يورو)، وفي المركز الثاني يأتي النصر بـ43.18 مليون يورو، وعلى صعيد اللاعبين الأجانب فإن لاعب النصر الأرجنتيني بيتي مارتينيز هو اللاعب الأغلى في هذا الديربي، إذ تبلغ قيمته السوقية 12 مليون يورو، فيما يأتي لاعب الهلال البيروفي أندريه كاريو في المركز الثاني بقيمة 8 ملايين.أما على صعيد اللاعبين المحليين، فإن لاعب النصر عبدالفتاح عسيري، ولاعب الهلال سالم الدوسري، هما الأغلى في هذه المواجهه، إذ يتساويان في القيمة السوقية (3.10 مليون يورو).