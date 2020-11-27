تجاوز الاتحاد ضيفه القادسية بصعوبة وبهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن لقاءات الجولة السادسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وجاء هدف اللقاء الوحيد للاتحاد عن طريق نجمه غاري رودريغيز في الدقيقة 18 من عمر المباراة، ورغم الفوز الاتحادي إلا أن الفريق مازال يعاني وفي الشوط الثاني تحديداً حيث وقف القائم مع الاتحاد أكثر من مرة وأبطلت المحاولات القدساوية الجادة لإدراك التعادل.وبهذه النتيجة وصل الاتحاد للنقطة التاسعة محتلاً المركز السادس، فيما تجمد رصيد القادسية عند سبع نقاط وفي المركز العاشر.