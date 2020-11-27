اعتلى فريق الشباب صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوزه الصعب على ضيفه ضمك بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الشباب في افتتاحية الجولة السادسة لدوري المحترفين.أحرز هدفي الشباب كل من: نواف العابد (د: 41)، وتركي العمار (د: 80)، فيما جاء هدف ضمك الوحيد عن طريق لاعبه إبراهيم الشنيحي (د: 33)، وشهد اللقاء حالة إعياء لمدرب ضمك نور الدين بن زكري في منتصف الشوط الأول، وبهذه النتيجة وصل الشباب للنقطة 14 محتلاً الصدارة، فيما تلقى ضمك خسارته الخامسة ليبقى رصيده عند نقطة واحدة وفي المركز السادس عشر والأخير.