يبحث رئيس نادي الهلال فهد بن نافل عن تحقيق البطولة الثالثة له مع فريقه الهلال خلال فترة رئاسته التي لم تتجاوز موسما واحدا، وذلك حين يلعب فريقه اليوم نهائي كأس الملك أمام فريق النصر في اللقاء الذي سيقام على ملعب الملك فهد بالرياض، إذ أوشك بطل قارة آسيا وبطل الدوري أن يكون بطل كأس الملك في حال انتصر على فريق النصر. وكان ابن نافل حقق مع الهلال بطولته الأولى والأغلى «بطولة دوري أبطال آسيا» النسخة الماضية بعد فوز الهلال ذهاباً وإياباً على الفريق الياباني أوراوا.‏والآن أصبح على بعد خطوة واحدة من تحقيق البطولة الثالثة، ليكون قريباً من تحقيق الثلاثية الكبرى للأزرق الهلالي.من جانبه، يسعى رئيس النصر صفوان السويكت إلى تحقيق اللقب الثاني في مسيرته عقب تتويج فريقه ببطولة كأس السوبر السعودي بعد تغلبه على نظيره التعاون في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن كان خسر نهائي البطولة مرتين من قبل عامي 2014 و2015 أمام الشباب والهلال على التوالي.