تتجدد الإثارة والندية مساء (السبت)، على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة (الرياض)، الشهير بـ«درة الملاعب»، إذ التقى الفريقان يوم (الإثنين) الماضي ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الملعب ذاته، وانتهت نتيجة اللقاء للزعيم بهدفين دون مقابل. اليوم القسمة لا تقبل على اثنين، إذ لا بد من خاسر، وسيتم تتويج الفائز باللقب الأغلى خلال النهائي المؤجل من الموسم الماضي بسبب جائحة كورونا.مشوار الهلال«الأزرق» الذي بدأ مشواره في البطولة الأغلى من خلال دور الـ64، تغلب على فريق عرعر بنتيجة 1-4، وكرر الزعيم رباعيته في مرمى الجبلين بالدور الـ32، وفي دور الـ16 نجح في تجاوز الفيصلي بصعوبة عبر ركلات الترجيح، وواصل الهلال تألقه وأطاح بالاتفاق بدور الـ8، وضمن منافسات دور الـ4 نجح في التغلب على فريق أبها بهدفين دون مقابل سجلهما سالم الدوسري، وسيباستيان جيوفينكو.مشوار النصرأما الفريق «الأصفر» فقد بدأ مشواره ضمن دور الـ64 بتجاوز فريق عفيف بخماسية مقابل هدف، وفي دور الـ32 نجح في تخطي عقبة البكيرية برباعية مقابل هدف، أما في دور الـ16 فقد كسب نظيره ضمك بنتيجة 4-1، وبصعوبة بالغة كسب فريق العدالة بهدف دون مقابل في دور الـ8، وضمن كلاسيكو الكرة السعودية نجح العالمي في تجاوز نظيره الأهلي بهدفين مقابل هدف، ليصل إلى نهائي الكأس.النهائي الخامسيعتبر نهائي الكأس بين قطبي العاصمة الخامس في هذه البطولة، إذ التقيا في 4 مواجهات سابقة، وكان النهائي الأول عام 1981 وكسبه النصر بثلاثية مقابل هدف، والثاني عام 1987 أيضاً كسبه الأصفر بهدف دون مقابل، والثالث عام 1989 انتصر الزعيم الأزرق بثلاثية دون مقابل، والرابع عام 2015 حققه أيضاً الهلال بركلات الترجيح 7-6، واليوم يتجدد الموعد بينهما، فلمن ستكون الكأس؟