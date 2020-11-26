يتجه مدرب الاتحاد كاريلي لاستبعاد الثنائي الأجنبي كريم الأحمدي واليكساندر بريجوفيتش من قائمة الفريق الاتحادي في مواجهة الشباب الأربعاء القادم على ملعب نادي الشباب بالرياض، ضمن ذهاب دور نصف النهائي في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. وسيستقر المدرب كاريلي على الخماسي غروهي، وأحمد حجازي، وهنريكي، ورودريغيز، ورومارينهو، كما سيغيب النجم فهد المولد لعدم اكتمال جاهزيته الفنية واستمراره في أداء البرنامج التأهيلي من جراء إصابته في عضلة الفخذ التي تعرض لها في لقاء الديربي أمام الأهلي الذي انتهى لصالح العميد بثنائية نظيفة ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.من جانب آخر، ينهي المدرب كاريلي مخططاته الفنية لمواجهة القادسية غدا (الجمعة) على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ سيجري مناورة كروية في الحصة التدريبية الأخيرة سيعمل من خلالها على تنفيذ اللاعبين بعض المهمات الفنية والجوانب التكتيكية، والاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها لقاء القادسية المرتقب. ويطمح المدرب كاريلي في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث والتقدم للأمام في سلم ترتيب فرق الدوري.