ألقت خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أمام نظيره الفتح برباعية نظيفة، ضمن جولة «قمة الرياض» من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بظلالها السيئة على أروقة النادي، ولم يتوقع الاتفاقيون تلك الخسارة الثقيلة التي أحبطت الشارع الاتفاقي خصوصا أنها جاءت بعد فتره التوقف.واستغربت الجماهير الاتفاقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من المستوى السيئ الذي ظهر عليه لاعبو الاتفاق في مباراة الفتح، فيما صبت بعض الجماهير الاتفاقية جام غضبها على المدرب الوطني خالد العطوي مؤكدين أنه لم يتعامل مع المباراة جيدا في الجانب التكتيكي.وأبدت الجماهير الاتفاقية تخوفها من مستقبل الفريق خلال الأيام القادمة، خصوصا أن الفريق لم يظهر بالصورة المميزة التي ترضي طموح الجماهير، ويجب معالجة جميع الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال الجولات الماضية بعد موجة الخسائر المتتالية أمام أبها والهلال والفتح.من جهته، قدم مدرب فريق الاتفاق خالد العطوي اعتذاره الشديد لمجلس الإدارة وأعضاء الشرف وجماهير النادي بعد خسارة الفريق أمام الفتح، وقال: «اليوم سيىء بالنسبة لنا ولم نكن في يومنا. هناك بعض الأيام غير الجيدة»، وأضاف: «غياب لاعبين بقيمة الجزائري رايس مبولحي والمغربي وليد أزارو أثر بالطبع على أداء الفريق، ولكن من المفترض أن العمل الجماعي يغلب على غياب أي لاعب». ووعد العطوي جماهير الاتفاق بتقديم مستوى ونتيجة مميزين أمام التعاون في الجولة القادمة من منافسات الدوري.