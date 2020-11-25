تستضيف اللجنة الأولمبية العربية السعودية بعد غد (الجمعة) وعلى مدار يومين، أول منتدى دولي افتراضي يقام بالتعاون بين الاتحاد الدولي للتايكوندو، ونظيره السعودي، ومؤسسة التايكوندو الإنسانية، تحت عنوان «المساواة والقيادات النسائية في المنظمات الرياضية».
ويهدف المنتدى الموجه إلى جميع المنظمات الرياضية بالعالم لتعزيز إلتزام الاتحاد الدولي للتايكوندو بإستخدام قوة التايكوندو، لتعزيز التفاهم والشمولية، واستخدام دور التعليم لتمكين القيادات النسائية للتميز بالمنظمات الرياضية.
ويشارك في المنتدى رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الذي سيلقي كلمة اللجنة، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ الذي سيلقي كلمة الأولمبية الدولية، فيما سيلقي رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو الدكتور تشوي تشونغ وون كلمة الاتحاد المنظم للحدث.
وتفتتح عضو لجنة الرياضة بالاتحاد الدولي للتايكوندو الدكتورة هدوة معوض اليوم الأول من المؤتمر بموضوع المساواة بين الجنسين مقابل الإنصاف في الرياضة، وستتطرق زميلتها ماريا كاستيلو لآلية المساواة بين الجنسين بالاتحاد، فيما ستكشف المديرة المساعدة للجنة الأولمبية الدولية إيرينا جلادكيخ، وزميلتها مديرة المساواة في الأولمبية الدولية ساندرا لينجويلر، عن حركة المساواة بين الجنسين في اللجنة الأولمبية الدولية، بإدارة لاعبة المنتخب السعودي للمبارزة عضو لجنة الرياضيين السعودية لمى الفوزان.
وفي اليوم الثاني تستعرض عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية أضواء العريفي موضوع القيادة النسائية في المنظمات السعودية الرياضية، وتتحدث بطلة تايكوندو البارالمبية ليزا جيسينج عن تجربة اللاعبات في التايكوندو، فيما تقدم الأولمبية وبطلة التايكوندو العالمية سارا ستيفنسون عرضاً عن برامج تمكين المرأة في الاتحاد، وستتحدث عضو لجنة الرياضيين بالأولمبية الدولية ميريام بافريل عن رحلتها مع لعبة التايكوندو، وتسلط لاعبة المنتخب السعودي للمبارزة لبنى العمير الضوء على مشاركة المرأة السعودية في الرياضة ورؤية السعودية 2030، ومشاركتها الشخصية في الألعاب الأولمبية، إضافة إلى منسقة مشروع مؤسسة التايكوندو الإنسانية صوفي رودويت التي ستتحدث عن أنشطة المؤسسة الإنسانية في مخيمات اللاجئين وجهودهم المبذولة في تمكين المرأة.
ويهدف المنتدى الموجه إلى جميع المنظمات الرياضية بالعالم لتعزيز إلتزام الاتحاد الدولي للتايكوندو بإستخدام قوة التايكوندو، لتعزيز التفاهم والشمولية، واستخدام دور التعليم لتمكين القيادات النسائية للتميز بالمنظمات الرياضية.
ويشارك في المنتدى رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الذي سيلقي كلمة اللجنة، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ الذي سيلقي كلمة الأولمبية الدولية، فيما سيلقي رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو الدكتور تشوي تشونغ وون كلمة الاتحاد المنظم للحدث.
وتفتتح عضو لجنة الرياضة بالاتحاد الدولي للتايكوندو الدكتورة هدوة معوض اليوم الأول من المؤتمر بموضوع المساواة بين الجنسين مقابل الإنصاف في الرياضة، وستتطرق زميلتها ماريا كاستيلو لآلية المساواة بين الجنسين بالاتحاد، فيما ستكشف المديرة المساعدة للجنة الأولمبية الدولية إيرينا جلادكيخ، وزميلتها مديرة المساواة في الأولمبية الدولية ساندرا لينجويلر، عن حركة المساواة بين الجنسين في اللجنة الأولمبية الدولية، بإدارة لاعبة المنتخب السعودي للمبارزة عضو لجنة الرياضيين السعودية لمى الفوزان.
وفي اليوم الثاني تستعرض عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية أضواء العريفي موضوع القيادة النسائية في المنظمات السعودية الرياضية، وتتحدث بطلة تايكوندو البارالمبية ليزا جيسينج عن تجربة اللاعبات في التايكوندو، فيما تقدم الأولمبية وبطلة التايكوندو العالمية سارا ستيفنسون عرضاً عن برامج تمكين المرأة في الاتحاد، وستتحدث عضو لجنة الرياضيين بالأولمبية الدولية ميريام بافريل عن رحلتها مع لعبة التايكوندو، وتسلط لاعبة المنتخب السعودي للمبارزة لبنى العمير الضوء على مشاركة المرأة السعودية في الرياضة ورؤية السعودية 2030، ومشاركتها الشخصية في الألعاب الأولمبية، إضافة إلى منسقة مشروع مؤسسة التايكوندو الإنسانية صوفي رودويت التي ستتحدث عن أنشطة المؤسسة الإنسانية في مخيمات اللاجئين وجهودهم المبذولة في تمكين المرأة.