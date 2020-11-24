قدم فريق الفتح واحدا من أجمل لقاءاته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وسحق مضيفه الاتفاق برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في ختام لقاءات جولة «قمة الرياض» لدوري المحترفين.وتناوب على أحراز أهداف الفتح كل من؛ علي الزقعان (هدفين د:37، 63)، وسفيان بن دبكة (ركلة جزاء د:17)، ونواف بوشل (د:30).وبهذه النتيجة وصل الفتح للنقطة العاشرة محتلاً المركز الثالث، متفوقاً على الرائد والأهلي بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 6 نقاط في المركز الـ11.