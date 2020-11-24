استعاد فريق التعاون عافيته بعودة لاعبيه ليحقق فوزه الثاني وجاء على حساب ضيفه الوحدة بهدف دون مقابل، وذلك على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن لقاءات جولة قمة العشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق مدافع الوحدة عبدالله الحافظ بالخطأ في مرمى فريقه وذلك في الدقيقة 72 من عمر اللقاء، والذي شهد حالة طرد مباشرة للاعب الوحدة حمد الجيزاني بعد عرقلته للمنفرد سميحان النابت (د: 70)، وبهذه النتيجة يصل التعاون للنقطة الثامنة ويصعد للمركز السابع، فيما تلقى الوحدة خسارته الرابعة في الدوري وعلى التوالي ليتجمد رصيده عند ثلاث نقاط ويتراجع للمركز الرابع عشر.