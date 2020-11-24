اختتم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، البرنامج التدريبي المتخصص في التغطية الإعلامية لسباقات الهجن الذي أقيم «عن بعد» بمشاركة 99 إعلامياً وإعلامية من المهتمين بتغطية الألعاب المختلفة بشكل عام، وسباقات الهجن بشكل خاص، إذ يأتي البرنامج بالتزامن مع إقامة سباق رماح للهجن الذي ينطلق غدا (الخميس).المحاضرة الأولى قدمها محمود البلوي، تحدث خلالها عن تاريخ الهجن في المملكة، والهدف من تأسيس الاتحاد، إضافة لعدد من المحاور الخاصة بقوانين ولوائح المسابقات والمسميات الخاصة بالهجن.وفي المحاضرة الثانية من البرنامج شرح هاني الشحيتان، الفرق بين تغطية الحدث وصناعة الحدث في سباقات الهجن، وكيفية صناعة القصص الإنسانية المرتبطة بالهجن، إضافة لتعريف المشاركين على نجوم سباقات الهجن على مستوى الدول العربية.وشهد ختام البرنامج التدريبي حواراً إعلامياً مفتوحاً بين رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز، وعدد من الإعلاميين المشاركين في البرنامج، حول رياضة الهجن، وكل ما يخص اتحاد الهجن، والخطط المستقبلية للنهوض بهذه الرياضة التاريخية.كما قدم الأمير فهد بن جلوي شكره للاتحاد السعودي للإعلام الرياضي على تنظيم هذا البرنامج، وعبر عن سعادته بالاهتمام الكبير من الإعلاميين والإعلاميات للمشاركة في البرنامج التدريبي الخاص بسباقات الهجن، وأشار إلى أن المجال سيكون متاحاً للإعلاميين من خلال التطبيق العملي الميداني بدءاً من سباق رماح للهجن.يذكر أن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي أعلن الأحد الماضي عن استئناف البرامج المخصصة للتغطيات الإعلامية بالرياضات المختلفة، كسباقات الهجن، ورالي داكار، وسباقات السيارات «فورمولا 1»، التي تهدف إلى تطوير الإعلاميين الرياضيين في التغطية الإعلامية للألعاب المختلفة، وزيادة معرفة منتسبي المجال الإعلامي بالأنظمة والقوانين الخاصة بكل منافسة، ما ينعكس بشكل إيجابي على تطوير كافة الجوانب الإعلامية لهذه الألعاب، وزيادة انتشارها، وتغطية منافساتها بكل مهنية واحترافية.