تستضيف الدرعية أول سباقات ليلية على الاطلاق للفورمولا (E) وستجري أحداث الجولة المزدوجة خلال يومي 26 و 27 من شهر فبراير القادم. حسب ما كشفت عنه صحيفة "سبورت اوتو" الأمريكية اليوم (الثلاثاء).واضافت الصحفية بأنه سيتم استخدام إضاءات LED منخفض الاستهلاك يتطلب طاقة أقل بنسبة 50٪ من النظام التقليدي لإضاءة المسار، كما سيتم بعد ذلك تغذية الأضواء الكاشفة المتبقية من خلال "زيت نباتي عالي الأداء منخفض الكربون مصنوع من مواد مستدامة".وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للبطولة "ألبرتو لونغو" : "نحن فخورون جدًا بالشراكة مع السعودية لإنشاء أول سباق ليلي للفورمولا (E)، مضيفا: "أنا واثق من أن السباق سيكون مذهلاً وسيؤدي إلى أسلوب عمل تنافسي لم نشهده من قبل، وتابع ألبرتو لونغو "كما هو الحال مع كل ما نقوم به ، كان أول تفكيرنا هو كيفية تحقيق رؤيتنا الرياضية في الحياة بطريقة مستدامة.يذكر أن سباق الفورمولا (E ) هي البطولة الرياضية الأولى التي تتمتع بمركز خالٍ من الكربون منذ إنشائها لموسم 2014-15. وكان سباق الجائزة الإلكترونية السعودي الافتتاحي في عام 2018 هو أول حدث رياضي دولي كبير في المملكة.وقال وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل: "في عام 2018 ، دخلت مدينة الدرعية التاريخية القديمة التاريخ باستضافة أول سباق كهربائي بالكامل في شوارع المنطقة.واضاف: "أثار الحدث الأول الكثير من البهجة والطاقة لرحلتنا الرياضية وكان واحدًا من عدد من الأحداث الرياضية الأولى التي ألهمت شعبنا منذ ذلك الحين وساعدت في تسليط الضوء على التحول الهائل في المملكة العربية السعودية في ظل رؤية المملكة 2030.وتابع وزير الرياضة قائلًا: "في عام 2019 ، كانت الدرعية أول من يستضيف سباقات متتالية خلال عطلة نهاية أسبوع السباق، والآن مرة أخرى سنصنع التاريخ الرياضي، مضيفاً: "من المناسب جدًا أن يعرض مكان قديم جدًا أحدث التقنيات المستدامة حيث تضيء الدرعية لتتألق مشرقة ليراها العالم. ونتطلع إلى السباقات الدرامية والمشاهد المذهلة التي نضمن أن تتكشف تحت الأضواء."يذكر أن سباق (فورمولا 1 ) سيقام في السعودية لأول مرة العام المقبل في شوارع جدة، والذي ستجرى أحداثه أيضًا في الليل.