دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر موقع «تويتر»، من يوم الخميس، الماضي هاشتاق «الديربي هلالي وإلا نصراوي»، قبل المباراة الحماسية بأربعة أيام، مما يؤكد حالة الترقب والإثارة لدى جماهير الفريقين قبل المباراة بوقتٍ طويل لهذا الديربي، رغم أن النصر خسر الجولات الثلاث له في الدوري قبل أن يحقق الفوز الأول له على فريق القادسية بهدفين نظيفين في الجولة الرابعة من وجوده في المركز الثالث عشر بثلاث نقاط إلا أن جماهيره تأمل أن تكون مباراة اليوم هي الانطلاقة الحقيقية له في الدوري، أما الجماهير الهلالية فهي تريد تكرار الفوز الكبير الذي حققه فريقها في آخر مواجهة جمعت الفريقين العام الماضي والتي كسبها بأربعة أهداف مقابل هدف والوصول إلى النقطة 13.