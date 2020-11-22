أقيمت بمقر نادي الباطن أمس (السبت) ورشة عمل حول (تطوير أنظمة الحوكمة)، وشهدت الورشة حضور مجلس إدارة النادي ومنسوبيه، حيث قدم الورشة مسفر آل مشهور استشاري الحوكمة في المركز السعودي للحوكمة، تم خلالها شرح أهداف الحوكمة والإستراتيجيات، ويأتي انعقاد الورشة في إطار العمل الجاري لتطبيق الحوكمة في كافة إدارات وأقسام النادي.

وعلى الجانب الآخر، أجرى الفريق الأول بنادي الباطن تدريبه الرئيسي أمس (السبت) على ملعب نادي الخليج تحضيراً لمواجهة القادسية غدا (الإثنين) في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (جولة قمة الرياض)، حيث بدأت التدريبات بتمارين لياقية عبر عدة محطات متنوعة، أعقبها تطبيق اللاعبين العديد من الجمل التكتيكية المتنوعة، واختتمت التدريبات بمناورة على كامل مساحة الملعب، تم خلالها تطبيق العديد من الجمل الفنية.

يذكر أن الباطن وصل للدمام (الخميس) الماضي وأقام معسكرا قصيرا يمتد حتى مواجهة القادسية يوم غد (الإثنين)، ويختتم الفريق استعداداته للمواجهة اليوم (الأحد) بإجراء تدريبه الأخير على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.