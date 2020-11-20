أصبح المهاجم السعودي في كرة القدم عملة نادرة يصعب وجودها في ظل تسيّد المهاجمين الأجانب قائمة الهدافين منذ عام 2014.وشهد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 3 جولات غاب فيها عن صدارة الهدافين المهاجم السعودي الذي غاب عن الظهور منذ 2013-2014 الذي كان آخر دوري يتصدر فيه لاعب سعودي قائمة الهدافين بـ21 هدفا سجلت باسم المهاجم ناصر الشمراني الذي كان آنذاك يلعب لنادي الهلال، تلاه بـ20 هدفا لاعب نادي الاتحاد مختار فلاتة، فيما حل محمد السهلاوي في نادي النصر ثالثا بـ17 هدفا.وحضر الهدافون الأجانب البرازيلي إلتون برانداو من نادي النصر بـ16 هدفا والبرازيلي الآخر جاندسون دوس سانتوس من نادي نجران بـ14 هدفا، ليغيب بعد ذلك الهداف السعودي عن صدارة قائمة الهدافين بدوري المحترفين السعودي 2014-2015 الذي تصدره محترف الأهلي السوري عمر السومة بـ22 هدفا، وجاء ثانيا محمد السهلاوي من النصر بـ21 هدفا، والكاميروني بول ألو ايفو من التعاون بـ17 هدفا، والسعودي نايف هزازي رابعا حيث كان يلعب لنادي الشباب مسجلاً 14 هدفا، وخامسا اللاعب ناصر الشمراني بـ13 هدفا.تراجع الهداف السعودي استمر في دوري المحترفين السعودي 2015-2016، وواصل السوري عمر السومة تصدره بـ27 هدفا، تلاه الفنزويلى جيلمين ريفاس لاعب نادي الاتحاد بـ19 هدفا، ثم البرازيلي المحترف بنادي الهلال كارلوس إدواردو بـ14 هدفا، وفي المركز الرابع لاعب وسط نادي التعاون عبدالمجيد الرويلي الذي سجل 13 هدفا، وفي المركز الخامس البرازيلي إلتون جوزيه من نادي الفتح بـ12 هدفا.وفي منافسات دوري المحترفين السعودي 2016-2017، رفض مهاجم النادي الأهلي السوري عمر السومة أن يتخلى عن صدارة الهدافين ليسجل 24 هدفا، تلاه الغيني إسماعيل بانغورا لاعب الرائد بـ18 هدفا، والمصري محمود عبدالمنعم «كهربا» المحترف في نادي الاتحاد بـ16 هدفا، ثم السعودي مختار فلاتة لاعب الوحدة، والبرازيلي كارلوس إدواردو من نادي الهلال بـ12 هدفا.وفي عام 2017-2018، تصدر القائمة التشيلي روني فرنانديز مهاجم نادي الفيحاء بـ13 هدفا، وتشارك كل من السوري عمر السومة مهاجم الأهلي، والبرازيلي جورجي سيلفا محترف نادي الباطن المركز الثاني بـ11 هدفا.وتشارك 6 لاعبين المراكز الأخرى بتسجيلهم 10 أهداف وهم التونسي أحمد العكايشي من الاتحاد، ومحمد السهلاوي مهاجم النصر، والبرازيلي ليوناردو سوزا جناح النادي الأهلي، وبيسمارك فيريرا مهاجم نادي القادسية، وإسماعيل بانغورا مهاجم الرائد، وليورنادوا بيريرا لاعب نادي النصر.ولم يعد الهداف السعودي للظهور في قائمة صدارة الهدافين لدوري المحترفين السعودي 2018-2019 الذي تصدره المغربي عبد الرزاق حمد الله بـ34 هدفًا، تلاه كل من الكاميروني لياندر تاومبا، والفرنسي بافيتيمبي غوميز وسجل كل منهما 21 هدفا، وسجل لاعب الرأس الأخضر دجانيني تفاريس 20 هدفا، ثم السوري عمر السومة 19 هدفا.ولم يكن العام الماضي 2019-2020 أحسن حالا للهدافين السعوديين فتصدر القائمة المغربي عبدالرزاق حمد الله من النصر بـ29 هدفا، والفرنسي بافيتيمبي غوميز من الهلال بـ27 هدفا، وجاء السوري عمر السومة من الأهلي بـ19 هدفا، ثم الفرنسي يوسف نياكيتي من الوحدة بـ16 هدفا، والبرازيلي رومارينيو من الاتحاد بـ15 هدفا.ورغم مضي 4 جولات من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلا أن غياب الهداف السعودي ظهر جليا فتصدر القائمة السوري عمر السومة ورومارينهو وسفيان دبكة بـ3 أهداف تلاهم أندريه كاريلو وغوميز بهدفين لكل منهما.