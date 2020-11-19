طمأن رئيس نادي الشباب خالد البلطان جماهير فريقه بنجاح التجربة الاستثمارية المتمثلة في التوقيع مع أكثر من راعٍ، لافتاً إلى أن خزينة نادي الشباب تلقت مردوداً مالياً أكثر من المتوقع، من خلال بيع حقوق نادي الشباب التجارية لشركات بهدف الاستثمار وهو الأمر الذي تم تفعيله مؤخراً.وقال البلطان في حديث لوسائل الإعلام «سنستمر تصاعدياً في ما يخص التوقيع مع شركات الرعاية والتسويق وانتهينا بشكل رسمي من التوقيع مع عشرين شركة وطنية مرتبطة بنادي الشباب لمدة 3 سنوات، وقريباً سنعلن التوقيع مع 5 شركات جديدة ونهدف الوصول لـ 40 شركة في المستقبل القريب».يذكر أن إدارة البلطان وقعت أخيراً مع تطبيق نايس ون كراع رئيسي للفريق الكروي الأول بنادي الشباب، بعد سلسلة تعاقدات مع شركات رعاية وتسويق للعلامة التجارية الخاصة بالنادي التي تضمن انتعاش الخزينة الشبابية بعشرات الملايين.من جهته، ربط الدكتور فواز الحكمي أستاذ الإدارة والاقتصاد الرياضي المساعد بجامعة الملك سعود رئيس قسم الإدارة الرياضية، التفاعل المميز من قبل عدد من الأندية بالتحول في قطاع الرياضة السعودية لتحقيق محاور مع رؤية 2030 وزيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي وتعظيم رأس المال المادي والبشري. يجب أن تكون هناك نظرة بعيدة المدى، فالاستثمار في الأندية يولد فرص عمل ويفتح الآفاق لمزيد من الاستثمار وكلهما اقتصادي يزيد من حجم القطاع ونسبة مساهمته في الناتج المحلي أو القومي للبلد. اليوم نشدد على جميع أصحاب المصالح من رجال أعمال وشركات للاستثمار في الرياضة ومنظمات تعليمية للاستثمار في رأس المال البشري، بفتح تخصصات لتأهيل كوادر تنقل القطاع لتطلعات رؤية 2030.