أختتم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي البرنامجين التدريبيين (التحقيق الاستقصائي) و(الانفوجرافيك الرياضي) في مدينة الرياض، والمخصصة لأعضاء الاتحاد ضمن مبادرة تطوير الإعلام الرياضي،وسط التزام تام بكافة البروتوكولات الوقائية والاحترازية المعتمدة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.وقدم المحاضر خالد طاشكندي البرنامج التدريبي (التحقيق الاستقصائي) الذي يهدف لاكتساب الإعلامي مهارات البحث والتحري الاستقصائي قبل بدء التحقيق وبناء المصادر والتثبت من صحة القصة، فيما قدم البرنامج التدريبي (الإنفوجرافيك الرياضي) المحاضر إبراهيم الطويهر الذي تحدث خلال البرنامج عن تمكين الإعلاميين من تصميم الإنفوجرافيك دون استخدام برامج التصميم المتخصصة وكيفية ترتيب البيانات بطريقة جاذبة للمتلقي.يذكر أن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي قدّم خلال الفترة الماضية العديد من البرامج التدريبية (عن بُعد)، شهدت تفاعلاً كبيراً من قبل أعضاء الاتحاد والإعلاميين والإعلاميات الرياضيين.