انطلقت رسميًا أمس (الثلاثاء)، فعاليات أول دوري نسائي لكرة القدم في المملكة، ينظمه الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بالتعاون مع الإدارة النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بمشاركة 24 فريقًا و600 لاعبة.

وجاءت نتائج الفرق على النحو التالي: فوز فريق كنجر يوناتيد ١٠ -٠ موج البحر، الليث الأبيض ٤-٠ الأمل، تايجرز ١١-٠ تحدي جدة، الرياض بور ٣-٠ الرياض ليدز، الرياض يوناتيد ١٠-١ نجد الرياضي، بلو أورز ٤-٠ رايدز، اليمامة ١-٢ سما.

وأكدت مها السعيد من فريق نجد لـ«عكاظ»، أن الدوري النسائي تجربة جديدة تحاكي رؤية ولي العهد في رفع مستوى عدد ممارسي الرياضة وهي أهم أهداف الرؤية الرياضية المرجو تحقيقها عام ٢٠٣٠، مضيفة «استعداداتنا كانت على قدر الإمكانات المتاحة والأهم المشاركة وتسجيل التاريخ بوجودنا في أول دوري نسائي بغض النظر عن تحقيقه من عدمه، والبحث عن الإنجاز يكون مع معرفة الجوانب السلبية التي لن تظهر إلا بعد المشاركات في البطولات التي تمت إتاحتها من خلال هذا الدوري».