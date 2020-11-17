واصل الفريق الهلالي تدريباته الاعتيادية، إذ استهل المدرب التدريبات بتمارين إحماء وتسخين ولياقة مكثفة، بعدها قسم المدرب الفريق لمجموعات عدة طبقوا تمارين فنية منوعة، تلاها بتقسيمة شهدت تطبيق تدريبات تكتيكية عدة.على صعيدٍ آخر يخوض الفريق مساء اليوم الثلاثاء مباراة ودية أمام فريق ضمك على ملعب النادي استعداداً لاستئناف منافسات الموسم، إذ يهدف المدرب في هذا اللقاء إلى استمرار حساسية المباريات لدى اللاعبين.من جهته أعلن نادي الهلال عبر حسابه الرسمي في مواقع التواصل «تويتر» إصابة مدرب فريق ⁧‫الهلال⁩ الأول لكرة القدم الروماني «رازفان لوشيسكو» بفايروس كورونا، ويخضع حالياً للعزل الصحي وفقاً للبروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة، ومن المقرر أن يتابع تدريبات الفريق خلال الفترة القادمة مساعد المدرب، فيما سيشرف المدرب رازفان على الفريق «عن بُعد» وذلك من أجل الاطلاع على الفريق بشكل جيد كون المرحلة القادمة مرحلة حاسمة خصوصاً أن الفريق لديه مباراة نهائية على كأس الملك، ومباريات تنافسية على صدارة الدوري.