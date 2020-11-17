أشاد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بالدعم المادي الكبير الذي يحظى به «القطاع الرياضي» من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله)، وأن الأرقام الإيجابية المميزة تحققت بفضل رؤيته الواضحة واهتمامه المستمر.وأشار سموه إلى أن مساهمة الرياضة في الناتج المحلي كانت 0.05%، والهدف الوصول إلى نسبة 0.7% - 1%.وقال إنه في ظل الدعم والثقة الموجودة من القيادة ليس أمامنا إلا العمل ثم العمل ثم العمل.وأوضح وزير الرياضة أن تطبيق الحوكمة أظهر قضايا دولية قديمة جداً بعضها يعود إلى سنوات مضت بما فيها قضايا من 2014 حتى يونيو 2020، كان مجموع مبالغها 650 مليون ريال، وبعد المفاوضات والمراجعة أصبحت 346 مليوناً، وقد تم سداد 221 مليون منها.وتابع حديثه: الآن نهدف إلى خلق بيئة مثالية للاقتصاد الرياضي؛ للانتقال من 170 نادياً رياضياً إلى نحو 4 آلاف نادٍ رياضي، وذلك بمشاركة من القطاع الخاص.وتطرق إلى أن المبلغ المرصود لاستراتيجية دعم الأندية 2.5 مليار ريال، والدعم الثابت للأندية هو 50 مليون ريال، ويصل إلى 150 مليوناً في حال طبق النادي معايير الحوكمة.مؤكداً أن الوزارة تقوم بأدوار تشغيلية ولا تتدخل أبداً في الأمور الفنية أو في إدارات الأندية، وتتابع الأمور المالية في الأندية وآليات صرفها بشكلٍ دقيق.وأكمل حديثه: قبل إطلاق استراتيجية دعم الأندية العام الماضي كان هناك 9 أندية فقط فعلت أكثر من 10 رياضات، واليوم لدينا 73 نادياً فعلت أكثر من 10 رياضات، وقد أبلغنا الأندية بتخصيص 30% من دعم الاستراتيجية للرياضات المختلفة.