يواصل مدرب الاتحاد كاريلي معالجة السلبيات التي يعاني منها الفريق، وأسهمت في عدم تحقيق العميد العلامة الكاملة من خلال المباريات الـ4 التي خاضها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ استهل الاتحاد انطلاقته بالخسارة من الاتفاق بجدة 1/‏2، ومن ثم تعادل إيجابيا مع الفتح 2/‏2 بالأحساء، وبعد ذلك نجح في تحقيق الفوز على الأهلي في مباراة الديربي بهدفين مقابل لا شيء، وأخيرا تعادل إيجابيا مع التعاون 1/‏1، وسط حالة عدم رضى من الاتحاديين على تفريط الفريق في 7 نقاط وحصوله على 5 نقاط فقط في الدوري وضعته في المركز العاشر في سلم ترتيب فرق الدوري الموسم الحالي.هذا وسيركز المدرب على الجانب اللياقي بشكل كبير من أجل رفع المعدلات اللياقية للاعبين، إضافة للجوانب الفنية والتكتيكية وخلق المزيد من الانسجام بين اللاعبين، قبل العودة لاستئناف المباريات، بعد فترة توقف المنافسات الكروية بسبب «أيام الفيفا».وستكون عودة العميد للمباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الفيصلي يوم (الإثنين) 23 نوفمبر الجاري في المجمعة، ضمن مباريات جولة «قمة الرياض»، ومن ثم مواجهة القادسية يوم (الجمعة) 27 من الشهر ذاته بجدة ضمن مباريات الجولة السادسة، وبعد ذلك سيطوي ملف الدوري مؤقتا ويتوجه للرياض لملاقاة الشباب يوم (الأربعاء) الثاني من ديسمبر القادم، في مباراة الذهاب ضمن دور نصف النهائي في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ومن ثم سيعود لمواصلة مشواره في الدوري بمواجهة الوحدة يوم (السبت) الخامس من الشهر نفسه بمكة المكرمة، وبعد ذلك سيعود إلى الرياض مجددا لمواجهة الشباب يوم (الجمعة) 11 من الشهر ذاته، ضمن مباريات الجولتين السابعة والثامنة في الدوري، ومن ثم سيعود مرة أخرى إلى مكة المكرمة لملاقاة الوحدة في دور الـ16 بمسابقة كأس الملك يوم (الثلاثاء) 15 ديسمبر، وسيعود إلى جدة لاستضافة الرائد يوم (الأحد) 20 ديسمبر ضمن الجولة التاسعة، وسيختتم مبارياته في العام الميلادي بالتوجه للرياض لمواجهة الهلال يوم (السبت) 26 ديسمبر في لقاء الكلاسيكو، ضمن الجولة العاشرة في الدوري.