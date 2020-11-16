كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم حكام سعوديا، للمشاركة في إدارة مباريات «منطقة الشرق» بدوري أبطال آسيا 2020 التي ستنطلق الأسبوع القادم.‏وشملت القائمة كلا من الدولي تركي الخضير (حكم ساحة)، والدوليين محمد العبكري وخلف زيد (حكمين مساعدين).من جهته، أشاد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل بأداء الحكام السعوديين وكفاءتهم الفنية، مبيناً أن الظهور القاري للحكم السعودي يؤكد تميزه والثقة بإمكاناته العالية، معربًا عن تمنياته للطاقم المشارك بالتوفيق.