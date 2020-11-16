8 فرق تدخل مرحلة الحسم في بطولة دوري أحياء فرق الرياض، التي يشرف عليها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، إذ تأهلت فرق الأرسنال، والمملكة، والكوبرا، ولشبونة، والغربي، والعميد، ومرسيليا، والمتحد، لدور الثمانية من المسابقة بعد أن شهد دور الـ16 مباريات مثيرة، سجل خلالها 16 هدفا، و34 بطاقة صفراء، وواحدة حمراء، فيما احتسبت ركلتا جزاء. وستقام مباريات دور الـ 8 غدا (الثلاثاء) على ملعب اليرموك شرق العاصمة السعودية الرياض، بإقامة مباراتين تجمع الأولى (المملكة بالكوبرا)، وفي المباراة الثانية يلتقي فريقا لشبونة والغربي، على أن تسكتمل مباريات الدور ربع النهائي بعد غد (الأربعاء) بإقامة مباراتين تجمع الأولى مرسيليا بالعميد، وفي المباراة الثانية يلتقي الأرسنال بالمتحد.