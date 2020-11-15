كشفت رئيسة فريق الأمل السعودي النسائي لكرة القدم بمحافظة الطائف أمل التوم لـ«عكاظ»، أن فريقها لا يملك القدرة المالية على المشاركة في بطولة كرة القدم النسائية الأولى التي ينظمها اتحاد الرياضة المجتمعية التابع لوزارة الرياضة، وتنطلق بعد غد (الثلاثاء)، بسبب غياب الدعم من تجار محافظة الطائف للفريق، الذي يعتبر أول فريق نسائي على مستوى المحافظة.وقالت التوم: «اصطدم الفريق بعدم وجود دعم مادي حتى الآن لتسهيل المشاركة في البطولة، ولا حتى قيمة المواصلات والسكن للاعبات والجهازين الفني والإداري»، مطالبة تجار المحافظة بدعم الفريق والوقوف مع بناتهم لتحقيق حلمهن في ممارسة هوايتهن في هذه البطولة، مؤكدة أنه في حال عدم توفير الدعم المادي سيضطر الفريق للانسحاب من المشاركة.