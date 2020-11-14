أجرى فريق الباطن تدريباته أمس (الجمعة) على ملاعب أكاديمية الباطن بحي العزيزية، وذلك لوجود صيانة شتوية لملعب النادي الرئيسي.

وبدأت التدريبات بتمارين لياقية مع مدرب اللياقية الكابتن جورج، عقبها طبق اللاعبون العديد من التمارين التكتيكية المتنوعة، واختتمت التدريبات بمناورة على منتصف مساحة الملعب.

من جانب آخر، أقامت إدارة الكرة بالفريق الأول بعد نهاية التدريبات احتفالاً للاعب عبدالملك الشمري بمناسبة عقد قرانه وسط أجواء أسرية بهيجة، وشهدت الاحتفالية حضور نائب رئيس النادي مبارك الظفيري، والرئيس التنفيذي للنادي عوض الهزيمي، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي.