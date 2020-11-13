واصل الفريق الشبابي استعداداته في ملعب النادي الرديف، بقيادة المدرب بيدرو كايشينيا، وذلك تأهبًا للاستحقاقات المقبلة، إذ انطلقت الحصة التدريبية بتمارين إحماء وتسخين بإشراف مدرب اللياقة أوسكار فارياس، تلاها المدرب بتمارين فنية في منتصف الملعب تضمنت التمرير السريع من لمسة واحدة، والتحكم بالكرة، عقب ذلك أقام تقسيمة تكتيكية ركز من خلالها على بناء الهجمة، الاستحواذ على الكرة، تنويع اللعب، والتحرك في المساحات الفارغة، واختتمت التدريبات بتمارين إطالة وتفكيك عضلات، هذا وقد منح المدرب اللاعبين إجازة غدا السبت، على صعيدٍ آخر واصل المحترف الأرجنتيني إيفر بانيغا برنامجه التأهيلي في عيادة النادي.