واصل الفريق الهلالي تدريباته الاعتيادية بقيادة المدرب رازفان، تأهباً لاستئناف منافسات الموسم، وقد استهل التدريبات بتمارين إحماء وتسخين ولياقية مكثفة، عقب ذلك قسم المدرب الفريق لعدة مجموعات طبقوا تمارين فنية منوعة، تلاها بتقسيمة شهدت تطبيق عدة تدريبات تكتيكية. على صعيدٍ آخر أصبح اللاعب عبدالله عطيف جاهزاً للمشاركة مع الفريق في المباريات القادمة وذلك بعد جاهزيته الكاملة.من جانبٍ آخر أجرى الحارس الهلالي نواف الغامدي عملية جراحية في رسغ اليد تكللت بالنجاح.