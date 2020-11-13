وجهت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالتعاون مع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، أمس الخميس، تحذيراً لجميع القنوات والبرامجالرياضية والإعلاميين، إذ أصدرت بياناً مشتركاً أشارت فيه إلى أنه بناء على التنسيق والعمل المشترك للتأكيد على الضوابط واللوائح المحددة والحازمة، مع الحفاظ على حق النقد وممارسته وفق معايير المهنية الإعلامية وما يتطلبه ذلك من مصداقية وشفافية ووضوح في الطرح والنقاش الإعلامي، فإن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي وبدعم من وزير الرياضة ووزير الإعلام المكلف، أقرت عدداً من الإجراءات الخاصة بالتعامل مع المخالفات والتجاوزات الإعلامية، بحيث تتولى لجنة الالتزام بالهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع النظر والبت في التجاوزات الإعلامية وإيقاع الجزاءات بشكل عاجل، وتشمل العقوبات غرامات مالية تصل إلى الحد الأعلى المنصوص عليها في نظام الإعلام المرئي والمسموع بما يتناسب مع حجم وجسامة المخالفة، كما ستتم إحالة التجاوزات الإعلامية الداخلة ضمن اختصاصات الجهات الأخرى لاتخاذ ما يلزم حسب اختصاصها.كما أكدت الهيئة أنه وبالتنسيق المباشر مع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي على ضرورة التزام القنوات الفضائية والبرامج الرياضية بعدم السماح بظهور أي ضيف ممن اشتهر بوصفه إعلاميا إلا بعد الحصول على عضوية الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، وتصنيف مهن من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إلى جانب إلزام القنوات الفضائية والبرامج الرياضية بوضع آلية محددة تطبق فورا بما يكفل عدم تكرار الأخطاء والتجاوزات والتعامل معها عند حدوثها، ووضع حد لكل طرح مخالف لضوابط المحتوى الإعلام بما في ذلك إزالة المحتوى المخالف من تسجيلات الحلقة وعدم عرضها على المنصات الرقمية.وأضافت هيئة «المرئي والمسموع» أنها والاتحاد السعودي للإعلام الرياضي يتطلعان مع إعلان هذه الإجراءات للنهوض بالإعلام الرياضي وبكل ما يطرح عبر منصات الإعلام المختلفة والبعد كل البعد عن المهاترات والسجالات الإعلامية التي تخالف المبدأ الذي يقوم عليه الإعلام المهني مع ضرورة الابتعاد عن كل ما يثير التعصب والاحتقان بين أفراد المجتمع، مع التأكيد على حرية النقد البناء دون إساءة أو تجريح.* التعامل مع التجاوزات:رصد المخالفات.الإحالة للجنة الالتزام.النظر فيها من قبل اللجنة.إصدار القرار.الغرامة المالية .تعليق الظهور الإعلامي.إلغاء وإيقاف الترخيص.إسقاط عضوية الاتحاد.* المتطلبات المهنية على القنوات:مراعاة أفضل المعايير الفنية والتقنية (الإخراج، الاستديوهات،جودة البث) التزام القنوات الفضائية والبرامج الرياضية باحترام حقوق الملكيةعدم السماح بظهور أي ضيف لا يحمل عضوية الاتحاد السعودي للإعلام الرياضيوضع آلية محددة تطبق فورا بما يكفل عدم تكرار الأخطاء والتجاوزات والتعامل معها عند حدوثهاإزالة المحتوى المخالف من تسجيلات الحلقة وعدم عرضها على المنصات الرقميةالتأكيد على حرية النقد البناء دون إساءة أو تجريح* الهدف من الضوابط والإجراءات :إبراز تطور الرياضة السعودية.تنظيم الإعلام الرياضيوالارتقاء بمنسوبيه.الحد من التعصب وخلق بيئة تنافس جاذبة.تقديم إعلام رياضي ينافس عالميا.