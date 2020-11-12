استأنف الفريق الهلالي تدريباته الاعتيادية بعد الراحة التي منحهم إياها الجهاز الفني بقيادة المدرب رازفان، نظير توقف المنافسات الرياضية، بغياب لاعبيه الدوليين؛ وذلك لانشغالهم بمعسكر المنتخب.وقد بدأت التدريبات اللياقية باستخدام الكرة، تلتها تطبيقات فنية ومناورة على جزء من الملعب، وقد أقيمت التدريبات على الملعب الرديف نظير انشغال الملعب الرئيسي بالزراعة الشتوية.على صعيدٍ آخر، يخوض الفريق الهلالي يوم الثلاثاء القادم مباراة ودية أمام فريق ضمك على ملاعب النادي؛ تأهباً لاستئناف منافسات الموسم.