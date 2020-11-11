اشتهرت منطقة القصيم وخاصة عاصمتها الإدارية بريدة بأنها كانت محطة للعقيلات في حقبة زمنية مضت، إذ كان رجالها يستخدمون الابل في حلهم وترحالهم، واليوم أصبحت سباقات الهجن في المملكة العربية السعودية رياضة مهمه لها عشاقها ومحبوها في كل مكان، ونادي الهجن بمدينة بريدة الذي انطلقت فيه السباقات قبل أربعين عاما في «الوطاة» أحد أماكن التنزه شمال المدينة، قبل أن يعتمد أمير القصيم «سابقا»، وأمير الرياض حاليا فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في عام 1414هـ المقر الجديد في منطقة «عسيلان» بالطرفية شمال شرق مدينة بريدة، ليكون وجهة سكان المدينة وزوارها.من جانبه أكد مدير ميدان الهجن بالقصيم عبدالله حمد الربيعان السبيعي، أن موسم سباقات هذا العام سيكون مختلفا عن المواسم الماضية، وقال: «انطلقنا هذا العام بأطول مسيرة على ظهور الهجن لرفع راية التوحيد حيث بلغ طولها 1000كم بمناسبة اليوم الوطني 90»، مضيفا أنهم سينظمون اثنى عشر سباقا هذا العام، وتم تخصيص يوم الجمعة موعدا للانطلاق، موجها دعوته لكافة الجماهير ومحبي رياضة الهجن لحضور سباقات بعد غد الجمعة والاستمتاع بهذه الرياضة العريقة، كاشفا عن أن موقع الميدان الحالي يعتبر مميزا كونه قريبا من مدينة بريدة وعلى طريق بريدة الأسياح والممتد لشمال وشرق السعودية، وهذا الموقع ينظم فيه عدد من المهرجانات السنوية بحكم قربه من محطة القطار، وتحيطه عدد من الفنادق والأسواق، لافتا إلى أن نادي القصيم للهجن لديه 20 عضوا في اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للهجن في نسخته الأولى والذي حصد مؤخرا شهادة جينيس للأرقام القياسية بعد مساهمتهم في نجاح المهرجان على المستوى الدولي، وهم الآن يبدلون قصارى جهدهم لإنجاح موسم هذا العام، موجها شكره للأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، أمير منطقة القصيم، وسمو نائبة على دعمهما ومتابعتهما لجميع الرياضات بشكل عام ورياضة الهجن على وجه الخصوص.إنجازات ميدان القصيم:- استخدام أجهزة الاسترات.- يتميز بالتصوير والتعليق المباشر.- فحص المنشطات للهجن.- الأول في مهرجان الملك عبدالعزيز للهجن.