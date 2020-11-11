أكدت نجمة الجولف العالمية الإنجليزية جورجيا هال، التي تصنف ضمن أهم الفائزين في بطولة بريطانيا المفتوحة (AIG ) للسيدات عام 2018، سعادتها بالتواجد في السعودية للمشاركة في بطولة أرامكو الدولية للجولف، مشيرة إلى كون البطولة هي الأولى للمحترفات في السعودية ستكون بطولة ملهمة للناشئين من كلا الجنسين في هذا البلد المتوثب لصناعة الجولف، وقالت هال البالغة «24 عاما» عن مشاركتها: «من النادر أن نحظى بفرصة زيارة بلد جديدة ولعب الجولف هذه الأيام، ولهذا يسرنا أن نحظى بفرصة اللعب في مكان مختلف.. ونسهم بانطلاقة جديدة هنا في المملكة العربية السعودية وتلهمهم للانطلاق واللعب».من جهتها قالت مواطنتها التي تشاطرها التفوق عالميا تشارلي هول: «يسعدني أن أتواجد هنا، فأنا أحب اللعب في الشرق الأوسط، وقد سنحت أمامنا الفرصة لنلهم النساء السعوديات؛ كي يشاركن ويلعبن رياضة الجولف. وبالنظر إلى التحديات التي يشهدها العالم اليوم بسبب جائحة كورونا، فإننا محظوظات حقاً بأن نتمكن من اللعب، علماً أن الجوائز تعد من بين الأقوى في إطار الجولة الأوروبية».وعمّا خرجت به عن ملعب رويال قرين قالت: «تشتد الرياح خلال فترة ما بعد الظهر، وهذا يفرض علينا التحديات. لكن الحفرة رقم 16 المطلة على البحر الأحمر تعد من بين أجمل الحفر التي رأيتها في حياتي. لقد سمعت الكثير من الأمور الإيجابية عن الملعب وهذا ما نال إعجابي إلى حد بعيد».وكانت نجمات الجولف قد توافدن إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية للمشاركة في بطولة أرامكو الدولية التي ستقام من غدا الخميس الموافق 12 وحتى 19 من الشهر الجاري ضمن الجولة الأوروبية لجولف السيدات وفق توقعات بمنافسة قوية في ظل أن المتنافسات هن من لاعبات التصنيف المتقدم عالمياً.وستشهد الفعاليات التي تمتد 7 أيام على أرض نادي وملعب الجولف «رويال غرينز» الذي يقع على مقربة من جدة ويطل على البحر الأحمر، استضافة أول بطولتين دوليتين في المملكة للمحترفات في رياضة الجولف: بطولة أرامكو السعودية النسائية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة التي تبلغ قيمة جوائزها مليون دولار أمريكي (وتقام من 12 - 15 نوفمبر)، وبطولة السعودية النسائية الدولية للفرق التي تبلغ قيمة جوائزها 500 ألف دولار أمريكي (وتقام من 17 - 19 نوفمبر).