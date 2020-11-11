تستأنف غدا (الخميس) منافسات المرحلة الثانية من بطولة كأس الاتحاد السعودي للبولو، التي ستقام على ملاعب أكاديمية الاتحاد بمنتجع نادي نوفا للفروسية غرب الرياض.حيث سيلتقي فرسان المصمك وفرسان طويق، وكان قد أنهى فريق المصمك المرحلة الأولى بتصدره الترتيب.ويمثل فريق فرسان المصمك كل من عبدالرحمن بن فيصل وهاشم العلوي وفيصل أبو نيان، فيما يمثّل فرسان طويق حسام الزواوي ورمزي عداس وسعيد النهدي.وتعد البطولة أولى بطولات الاتحاد في الموسم الحالي، ويأتي نظام البطولة باحتساب نقطتين للفريق الفائز، وفي حال تعادل الفريقين يتقاسمان نقاط المباراة بنقطة لكل منهما، وفي حال تعادل فريقين بعدد النقاط في نهاية البطولة، يتم احتساب فارق الأهداف بين مجموع ما سجل وما تم تسجيله في مرماه.