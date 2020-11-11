أجرت صحة الرياض، ممثلة بإدارة الصحة العامة، فحص «كوفيد-19» المخبري لأعضاء المنتخب السعودي الأول من لاعبين وجهاز إداري وفني وطبي، وذلك في مقر معسكر الفريق على مدى يومين، وتم أخذ المسحات على دفعات تفعيلاً للإجراءات الاحترازات الوقائية، وتطبيق التباعد الجسدي وتقليل التجمعات.

وقدمت الإدارة المشرفة على المنتخب شكرها وتقديرها للصحة وأبطالها ممثلة بصحة الرياض على جهودهم الكبيرة التي بذلوها وما زالوا للتصدي لهذه الجائحة، وعلى تعاونهم وحضورهم إلى مقر البعثة لفحص اللاعبين وأعضاء المنتخب كافة، ولمتابعتهم الدوري من قبل فريق الطب الوقائي بالصحة العامة.

ويأتي الفحص تطبيقا للبروتوكول المتبع، وتنفيذا للإجراءات الاحترازية، وذلك ضمن الاستعداد للمعسكر الداخلي في العاصمة الرياض خلال الفترة من 9 -17 نوفمبر، ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويستضيف «الأخضر» منتخب جامايكا في مباراتَين وديتَين يومَي 14 و17 نوفمبر الجاري، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، تزامنًا مع أيام FIFA.