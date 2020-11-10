فازت وزارة الرياضة، بجائزة «التميز الإعلامي 2020 لليوم الوطني الـ90»، عن مسار «الحملة الإعلامية من جهة حكومية»، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة الإعلام في نسختها الثانية لهذا العام 2020م، وبمشاركة مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع.وأُعلن فوز وزارة الرياضة بالجائزة في الحفل الذي رعاه وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إذ تسلّم وكيل الوزارة للإعلام والعلاقات الدكتور رجاءالله السلمي جائزة المركز الأول لمسار (الحملة الإعلامية من جهة حكومية)، بعد منافسة مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى.وحصدت وزارة الرياضة هذه الجائزة عن حملة «ما بعده وطن»، التي تضمنت فيلماً إبداعيّاً وعدداً من التصاميم الخاصة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ 90، تم نشرها عبر منصات الوزارة الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، وحظيت بردود أفعال كبيرة ومشاهدات عالية، إذ وقع اختيار لجنة التحكيم التي تضم عدداً من الخبراء المختصين في مجال الإعلام على العمل المقدم من قبل الوزارة، الذي مزج بين الماضي والحاضر لهذه البلاد الغالية بطابع رياضي خاص، بعد منافسة قوية مع أكثر من جهة حكومية شاركت في هذه المسابقة، نجحت وزارة الرياضة من خلاله في تقديم رسالتها وفق الأساليب الرقمية الحديثة، التي تتواكب مع الإعلام الجديد.يذكر أن وزارة الإعلام أطلقت هذه الجائزة العام الماضي، واستمرت في عامها الثاني تقديراً لدور الجهات الحكومية في تعزيز الهوية الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، وإسهاماً منها في نشر الإنجازات الوطنية.