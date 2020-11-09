أكدت النجمة العالمية الإنجليزية «لورا ديفيس» أمس مشاركتها في بطولات الأسبوع التاريخي للغولف في المملكة، حيث انضمت لقائمة كبيرة من النجمات العالميات اللاتي أكدن مشاركتهن في وقت سابق بالحدث المنتظر الذي سيقام في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على ساحل البحر الأحمر.ديفيس الفائزة بأربع بطولات كبرى ستوجد بملعب ونادي الغولف «رويال غرينز» بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية لمحاولة تحقيق لقبها الـ86 في مسيرتها الاحترافية بعالم الغولف والتي تمكنت خلالها من الحصول على جائزة الجولة الأوروبية لغولف السيدات كأفضل لاعبة 7 مرات ومثلت الفريق الأوروبي 12 مرة في كأس سولهايم.اللاعبة التي تعد أحد أبرز مشاهير عالم الجولف ستمتلك فرصتين لكسر أرقامها القياسية في عدد مرات الفوز حيث تقام بطولة أرامكو السعودية النسائية للغولف المقدّمة من صندوق الاستثمارات العامة والتي يبلغ جوائزها مليون دولار، وبطولة السعودية النسائية الدولية للفرق بجوائز تبلغ قيمتها 500 ألف دولار.وقالت ديفيس: «بطولة أرامكو السعودية النسائية للغولف المقدّمة من صندوق الاستثمارات العامة ستكون بمثابة لحظة خاصة حيث إنها ستمكننا من جلب الرياضة التي نحبها لجمهور جديد بطريقة أرى أنها ستنير الدرب أمام السيدات والرياضيات داخل وخارج السعودية. بطولتا الغولف اللتان سنشارك بهما في المملكة ستدعمان الرياضة النسائية وتعدان دفعة معنوية كبيرة لكل اللاعبات بعد أحداث هذا العام 2020».«نحن نذهب بغولف السيدات لحدود جديدة، من حيث إلهام السيدات لتجربة هذه الرياضة، ومن جانب مساعدة روزنامة الجولة الأوروبية لغولف السيدات في النمو. لذلك أنا متحمسة للمشاركة في هذه البطولة وعلى أرضية ملعب يبدو في غاية الروعة».وأعلنت الجهة المنظمة -غولف السعودية- أمس عن بقية نجمات الغولف العالميات اللاتي سيتواجدن في المملكة للمشاركة في البطولتين. وضمت القائمة أيضاً السويدية الفائزة بلقبين في البطولات الكبرى «آنا نوردفيست» ومواطنتها اللاعبة الواعدة «جوليا إنغستروم» صاحبة الـ19 عاماً التي حصلت على جائزة الجولة الأوروبية لغولف السيدات كأفضل لاعبة صاعدة عام 2018 والفائزة بلقبين في هذا العام (بطولة إن إس دبليو للسيدات – مارس 2020، وبطولة لاكوست المفتوحة للسيدات بفرنسا) حيث نجحت في بطولة لاكوست بتسجيل حفرة من ضربة واحدة.وشملت القائمة أيضاً: الهولندية «آن فان دام»، والويلزية «آيمي بولدن» بالإضافة إلى أكثر من 100 لاعبة. وبالإمكان الاطلاع على كافة الأسماء المشاركة من خلال الموقع الإلكتروني للجولة الأوروبية لغولف السيدات.