التقى نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمكتبه، رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين المهندس عبدالعزيز بن حسن العفالق.وأكد الأمير أحمد بن فهد أن بطولة دوري المحترفين السعودي تشهد تنافسية عالية، سعياً للفوز بكأس غالية تحمل اسم ولي العهد، مشيرا إلى أهمية العمل وفق استراتيجية واضحة تجذب المزيد من الاستثمارات والرعايات، وتحفز القطاع الخاص للمشاركة في تنمية القطاع الرياضي، مبيناً أهمية الشراكة مع الأندية، والعمل بروح الفريق مع الأندية للنهوض بالقطاع الرياضي.من جهته، نوه المهندس العفالق، بحرص نائب أمير المنطقة الشرقية على قيام الرابطة بدورها تجاه الأندية، وتحفيزها وتشجيعها للمنافسة في مختلف المستويات، والعمل وفق استراتيجية تحفز الطاقات والقدرات لأندية المنطقة والمملكة.