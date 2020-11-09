انتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول صباح اليوم (الإثنين) في المعسكر الإعدادي الذي يقام حاليًا في العاصمة الرياض تزامنًا مع أيام FIFA لشهر نوفمبر الحالي، خلال الفترة من 9-17 نوفمبر الحالي، إذ سيخوض المنتخب السعودي مباراتين وديتين يومي 14 و17 من نوفمبر الحالي ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.واستهل لاعبو الأخضر المعسكر بإجراء فحص فايروس كوفيد-19، للتأكد من سلامتهم جميعا. سيجري الأخضر أول حصة تدريبية مساء اليوم على استاد الأمير فيصل بن فهد.من جانبه، أكد مدير المنتخب الوطني الأول حسين الصادق أن أهمية المعسكر تأتي في إطار خطة الإعداد للمرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 التي ستستأنف خلال مارس من العام المقبل بعد انقطاع طويل بسبب الجائحة.وأشار الصادق إلى أن الأخضر سيستضيف وديا منتخب جامايكا وهو صاحب مركز جيد في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات، الأمر الذي يتيح للمدرب فرصة تطبيق رؤيته الفنية للمرحلة المقبلة.