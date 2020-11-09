أعلن مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد قائمته التي ستشارك في المعسكر الإعدادي المقام في الرياض خلال الفترة من 9 - 17 نوفمبر الجاري، يتخللها خوض مباراتين وديتين أمام منتخب جامايكا يومي 14 و17 نوفمبر على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، تحضيراً للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.وضمت القائمة 28 لاعباً، من بينهم 7 لاعبين من قائمة المنتخب السعودي تحت 23 عاماً، الذي يستعد لدورة الألعاب الأولمبية المقررة إقامتها في طوكيو شهر يوليو من العام الميلادي القادم، وهم: محمد اليامي، حسان تمبكتي، عبدالله حسون، تركي العمار، أيمن يحيى، فراس البريكان، عبدالله الحمدان، إضافة إلى عودة نواف العابد مجدداً إلى قائمة الأخضر.وضمت القائمة الكاملة كلاً من: محمد اليامي، عبدالله العويشير، حبيب الوطيان في حراسة المرمى، وعبدالله مادو، وزياد الصحفي، ومحمد خبراني، وحسان التمبكتي، وأحمد شراحيلي، وسعيد الربيعي، وعلي البليهي، وياسر الشهراني، وسلطان الغنام، ومحمد البريك، وعبدالله حسون في خط الدفاع، وسلمان الفرج، ومحمد كنو، وعبدالإله المالكي، وتركي العمار، وعبدالمجيد الصليهم، وحسين المقهوي، وسالم الدوسري، وأيمن يحيى، وهتان باهبري، ونواف العابد، في خط الوسط، والرباعي عبدالفتاح آدم، وصالح الشهري، وفراس البريكان، وعبدالله الحمدان في خط الهجوم.فيما أعلن سعد الشهري مدرب المنتخب الوطني تحت 23 عاماً قائمة مكونة من 24 لاعبا، وذلك للالتحاق بالمعسكر الذي ينطلق اليوم (الإثنين) بمدينة جدة ويمتد حتى 17 من الشهر الجاري، ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، والمقرر إقامتها شهر يوليو من العام الميلادي المقبل. جاءت القائمة على النحو التالي: أمين البخاري، وصالح الوحيمد، وعبدالباسط هوساوي، وحمد اليامي، وسعود عبدالحميد، وخليفة الدوسري، وفهد الحربي، وعبدالإله العمري، وفهد الحمد، ومهند الشنقيطي، وعبدالباسط هندي، وعبدالله اليوسف، وناصر العمران، وعلي الحسن، ومختار علي، وحسين العيسى، وحسن أبو شرارة، وأيمن الخليف، وفواز الطريس، وحامد الغامدي، وسامي النجعي، وعبدالرحمن غريب، وسعد السلولي، وهارون كمارا.وسيخوض المنتخب الوطني تحت 23 عاما، مباراتين وديتين أمام منتخب جنوب أفريقيا يومي 14 و17 من نوفمبر الجاري.