منحت إدارة نادي الوحدة المدير الفني لفريقها الأول ايفون فييرا، فرصة أخيرة لمعالجة الأخطاء التي وقع فيها خلال الجولات الثلاث الماضية وهزم فيها ولم يقدم المستوى والنتائج المرجوة، وطالبت إدارة النادي أثناء اجتماعها بالمدرب بعودة هيبة الفريق وحصد النقاط والتخلي عن بعض قناعاته الفنية التي انتهجها في المباريات الماضية، وأدت إلى فقدان 9 نقاط. وعلمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة، أن الجولتين القادمتين أمام التعاون والباطن هما المحك الحقيقي لفييرا، ففي حال مواصلة هدر النقاط سوف تتم إقالته وإسناد مهمة التدريب للوطني عيسى المحياني، لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.ميدانيا، يواجه فييرا مساء اليوم (الإثنين) اللاعبين بأخطائهم التي ارتكبوها خلال مباراتهم الأخيرة التي خسروها أمام الرائد 2/‏3، بعد عودتهم من الإجازة التي منحت لهم 3 أيام عقب آخر مواجهة.