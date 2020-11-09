انطلقت بطولة الاتحاد (المرحلة الثانية) للرماية (أسلحة ضغط الهواء) لفئة الممتاز (بندقية ومسدس) لمسافة 10م، التي ينظمها الاتحاد السعودي للرماية خلال الفترة من 8 - 12 نوفمبر الجاري بمشاركة 20 راميا. وتأتي البطولة ضمن روزنامة نشاط الاتحاد للربع الرابع من الموسم الرياضي 2020، وتنظم وفق الإجراءات والاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصادرة من وزارة الرياضة والجهات ذات الاختصاص، وبإشراف مباشر من المدير التنفيذي للاتحاد أحمد منصور الشهراني، ورئيس لجنة الحكام محمد مغرم العسيري. ويدير البطولة تحكيمياً 8 حكام، وهم أحمد محمد القيسي، ومحمد سويكت العنزي، وخالد حمد السريع، ومتعب صالح السعيد، وعبدالله سليمان السويد، وعايض محمد المالكي، وخالد معيض الشيباني، وفهد علي المواش.منافسات البطولة تقام على ميادين الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض (مقر نشاط الاتحاد).