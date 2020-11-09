ظهرت فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمستويات متباينة وتعرضت الـ16 فريقا لفقدان نقطتين أو أكثر من رصيدها النقطي، ولم يستطع أي فريق حصد النقاط الكاملة في الدوري، فيما لم تتمكن فرق أخرى من تحقيق أي انتصار مع انتهاء الجولة الرابعة لدوري المحترفين.واستطاعت فرق الهلال والشباب والفيصلي الخروج دون هزيمة في الجولات الأربع الأولى، فيما عجز فريقا ضمك والعين الضيف الجديد عن تحقيق أي انتصار في الجولات الأربع ليتذيلا جدول الترتيب على التوالي.وعلى صعيد الأهداف، فقد تمكنت الفرق من إحراز 90 هدفاً في 32 مواجهة، وجاءت 18 هدفاً منها من ركلات الجزاء، ولم يشهد الدوري إلى الآن ضياع أي ركلة جزاء إذ تم تسجيلها جميعاً بنجاح، وكان معدل تسجيل الأهداف 2.81 هدف/ ‏مباراة، واستطاع مدافعو الفرق إحراز 10 أهداف، فيما أحرز لاعبو الوسط 36 هدفاً، وجاءت بقية الأهداف الـ54 عن طريق المهاجمين.وجاء الفتح والرائد كأقوى الفرق هجوماً بإحراز 9 أهداف لكل منهما، فيما تساوى ضمك والتعاون كأضعف الفرق تسجيلاً بواقع 3 أهداف لكل فريق، أما أقوى الفرق دفاعاً فهو دفاع الهلال الذي استقبلت شباكه هدفا وحيدا، فيما جاء العين كأضعف خط دفاع بعد أن تلقت شباكه 11 هدفاً. ويتصدر قائمة الهدافين كل من: عمر السومة من الأهلي، ورومارينهو من الاتحاد، وسفيان بن دبكة من الفتح برصيد 3 أهداف لكل منهم.وتمكنت 9 فرق من الخروج بشباك نظيفة خلال الجولات الأربع، ويتصدرها الهلال في ثلاثة لقاءات ومن ثم الأهلي في لقاءين، فيما تمكنت فرق الشباب والاتحاد والتعاون والقادسية وضمك والفيصلي والنصر من الحفاظ على نظافة شباكهم في لقاء واحد.