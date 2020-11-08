وعد مدرب الاتحاد كاريلي إدارة النادي بالعمل على تصحيح كافة الأخطاء الفنية التي حدثت خلال المباريات التي خاضها الفريق الاتحادي قبل فترة توقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب أيام «الفيفا»، جاء ذلك على هامش اجتماعه برئيس النادي أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي وبحضور الجهاز الإداري، وشرح المدرب كاريلي برنامجه التحضيري خلال فترة توقف الدوري، والذي سيركز من خلاله على تكثيف العمل الفني ورفع المعدلات اللياقية للاعبين للوصول إلى الجاهزية الكاملة.هذا ومن المقرر أن يخوض الفريق الاتحادي لقاء ودياً مع فريق العين الأسبوع القادم بجدة، سيقف من خلاله المدرب كاريلي على جاهزية اللاعبين للمرحلة القادمة والتي تتخللها مباريات مهمة على الصعيدين المحلي والعربي ويطمح المدرب كاريلي في تحقيق الفريق للانتصارات والمنافسة على البطولات محلياً وعربياً.