أعلن مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد قائمته التي ستشارك في المعسكر الإعدادي المقام في الرياض خلال الفترة من 9 - 17 نوفمبرالجاري، يتخللها خوض مباراتين وديتين أمام منتخب جامايكا يومي 14 و17 نوفمبر على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، تحضيراًللتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وضمت القائمة 28 لاعباً، من بينهم 7 لاعبين من قائمة المنتخب السعودي تحت 23 عاماً الذي يستعد لدورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها فيطوكيو شهر يوليو من العام الميلادي القادم، وهم: محمد اليامي، حسان تمبكتي، عبدالله حسون، تركي العمار، أيمن يحيى، فراس البريكان،عبدالله الحمدان، إضافة إلى عودة نواف العابد مجدداً إلى قائمة الأخضر.

فيما شهدت القائمة غياب عدد من اللاعبين من بينهم الظهير الأيمن لنادي الاتحاد سعود عبدالحميد، والذي اختارته رابطة دوري المحترفينأخيرا كأفضل لاعب صاعد في شهر أكتوبر.

وضمت القائمة الكاملة كلاً من: محمد اليامي، عبدالله العويشير، حبيب الوطيان في حراسة المرمى، عبدالله مادو، وزياد الصحفي، ومحمدخبراني، وحسان التمبكتي، وأحمد شراحيلي، وسعيد الربيعي، وعلي البليهي، ياسر الشهراني، وسلطان الغنام، ومحمد البريك، وعبداللهحسون في خط الدفاع،

سلمان الفرج، ومحمد كنو، وعبدالإله المالكي، وتركي العمار، وعبدالمجيد الصليهم، وحسين المقهوي، وسالم الدوسري، وأيمن يحيى، وهتانباهبري، ونواف العابد، في خط الوسط، والرباعي عبدالفتاح آدم، صالح الشهري، فراس البريكان، وعبدالله الحمدان في خط الهجوم.