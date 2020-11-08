حقق الأهلي الفوز على مضيفه العين بنتيجة 4/‏‏‏‏3، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، ضمن لقاءات جولة «لنلهم العالم بقمتنا» من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.واستطاع مهاجم الأهلي عمر السومة إحراز أول «هاتريك» في دوري المحترفين للموسم الحالي؛ منها هدفان في دقيقة واحدة (د:19 ركلة جزاء، 20، 38) وأحرز زميله صامويل أوسو الهدف الرابع (د:65)، فيما أحرز أهداف العين الثلاثة كل من: سفير تايدر (ركلة جزاء د:25)، حسن الحربي (د:44)، أمادو موتاري (د:45+1).وبهذه النتيجة يقفز الأهلي للمركز الثاني برصيد 9 نقاط، فيما تلقى العين خسارته الرابعة على التوالي ليتذيل جدول الترتيب دون أي نقطة.وفي الأحساء، قلب فريق الشباب تأخره بهدف من أمام مضيفه الفتح إلى فوز مستحق بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي، ضمن لقاءات الجولة نفسها .بدأ الشباب بهجمات متتالية وسط تحفظ دفاعي من الفتح الذي استغل هجمة مرتدة قادها جوستاف ليتحصل على ركلة جزاء تقدم لها سفيان بن دبكة ليحرز الهدف الأول للفتح (د:37).وفي الشوط الثاني قلب الشباب الطاولة على الفتح وأحرز هدفين في خمس دقائق، وفي الوقت بدل الضائع أضاف الهدف الثالث، وجاءت الأهداف الثلاثة للشباب عن طريق كل من: تركي العمار (هدفين د:74، 90+6)، وفابيو مارتينز (د:78)، ومنح حكم اللقاء فيصل البلوي بطاقة حمراء للاعب الفتح حسن الحبيب (د:85)، وبعد 8 دقائق كوقت بدل ضائع أعلن الحكم نهاية اللقاء بفوز الشباب بهدفين لهدف.وبهذه النتيجة قفز الشباب للمركز الثاني برصيد 10 نقاط، متساوياً مع المتصدر الهلال الذي يتفوق بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد الفتح عند 7 نقاط في المركز الخامس.وحقق النصر أول ثلاث نقاط له في دوري المحترفين بعد فوزه على ضيفه القادسية بهدفين دون مقابل وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير فيصل بن فهد، وساهم عبدالإله العمري مدافع النصر في تحقيق الانتصار الأول لفريقه بعد أن أحرز الهدف الأول (د: 47)، ومن ثم صنع العمري الهدف الثاني والذي أحرزه فراس البريكان (د: 65).وبهذه النتيجة يصل النصر إلى النقطة الثالثة ويحتل المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد القادسية عند ست نقاط وفي المركز التاسع.