أمطر المهاجم الهداف في الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عمر السومة شباك خصمه العين بثلاثة أهداف من بين الأربعة التي سجلها الفريق في لقاء الأمس، ليسجل معها أول هاتريك لهذا الموسم الكروي 2020-2021، وأول أهدافه هذا الموسم بعد صيامه الجولات الثلاث الماضية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويعتبر السومة أول لاعب يصل إلى (8 هاتريك) بتاريخ دوري المحترفين السعودي، متفوقا على نجم نادي النصر، المغربي عبد الرزاق حمد الله (7).ولم يتوقف السومة عند هذا الحد بل أصبح على بعد هدف واحد فقط ليعادل الهداف التاريخي لدوري المحترفين ناصر الشمراني الذي يتصدر بـ126 هدفا منذ انطلاقة دوري المحترفين، ويليه عمر السومة بواقع 125 هدفا بعد ثلاثية أمس.