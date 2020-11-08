يوجد في العاصمة السعودية «الرياض» وفد المجلس الأولمبي الآسيوي ممثلاً في لجنة تقييم ملف (الرياض2030) للاطلاع بشكل مباشر ودقيق على تفاصيل الملف المقدم من الرياض لاستضافة الدورة الآسيوية للعام 2030، وستستمر الزيارة لمدة ثلاثة أيام.وستقوم اللجنة بزيارة المنشآت الرياضية والمرافق التي سيتم استخدامها في دورة الألعاب الآسيوية، إضافةً إلى المشاريع والمنشآت الأخرى التي ستؤكد جاهزية الرياض لهذا الكرنفال الرياضي الكبير كأوّل استضافة للدورة الآسيوية في تاريخها.وسيستمع الوفد إلى شرح مفصل من قبل فريق ملف استضافة الرياض عن أبرز ما سيقدمه الملف لتشجيع عشّاق الرياضة، ولجعل الأسياد الآسيوية 2030 حدثاً رياضياً مهماً وملهماً وتجربة لا تنسى للقارة الصفراء.كما سيتم عقد العديد من الاجتماعات على هامش الزيارة لمناقشة ما تصمنه ملف الاستصافة الذي تم تقديمه في الخامس من أكتوبر الماضي للمجلس الأولمبي الآسيوي.وسيعقد الوفد في ختام الزيارة مؤتمراً صحفياً افتراضياً بمشاركة الإعلامي الدولي والمحلي.