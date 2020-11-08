شهدت محافظة الطائف انطلاقة بطولة «الكروس فيت»، التي حظيت باهتمام عدد كبير من المتابعات كونها الأولى من نوعها على مستوى المحافظة، إذ شارك في البطولة 14 فريقا يتكون كل فريق من فتاتين، تنافسن على ميداليات البطولة وسط أجواء حماسية.وقالت لـ«عكاظ» مدربة المنتخب السعودي لألعاب القوى هديل المالكي، إن بطولة «كروس فيت» تقام لأول مرة على مستوى محافظة الطائف، بهدف نشرها بين الفتيات، لافتة إلى أن هذه الرياضة تضم تشكيلة مختلطة من التمارين الرياضية المختلفة، مثل: «رفع الأثقال، والجمباز، وتمارين الكتل بيل، والآيروبكس، وتمارين وزن الجسم».وتابعت المالكي، أنها كمدربة شاركت بـ4 فرق وحصلت على المراكز الـ4 الأولى، حيث توجت اللاعبتان حنان الهذلي، ورغد عادل بالمركز الأول، فيما حصلت حصة موسى، ورغد سعد على المركز الثاني، وحصلت كل من رهف سعد، وعهود أحمد على المركز الثالث، وحققت اللاعبتان عفاف وعهود المركز الرابع.وعن الاستعدادات قالت: «استطعنا خلال فترة بسيطة إعداد المجموعات المرشحة لخوض غمار البطولة من خلال العمل بشكل جدي والمواظبة على التمارين، وكان هدفنا التتويج، وكمدربة كنت أثق باللاعبات بعد أن لمست حماسهن». وأشارت هديل إلى أن «الفضل بعد الله يعود للكوتش سارة الزهراني، في تنظيم البطولة بهدف نشر الوعي الرياضي ورفع سقف طموحات النساء وغرس روح التحدي والإصرار، وتوسيع قاعدة الممارسات لهذه اللعبة من خلال نشرها».من جانبها، قالت رهف سعد: «هذا الإنجاز لم يتحقق من فراغ وإنما نتيجة جهد بذلناه أثمر عن تتويجنا بالمراكز الأولى». وأضافت: «كانت أجواء البطولة نوعا ما مخيفة وكنت أشعر بمزيج من الرهبة والحماس، وكانت ثقتنا بأنفسنا كبيرة والنتيجة في النهاية مرضية».فيما وصفت حصة موسى مشاركتها في البطولة بالجميلة، وقالت: «التنافس كان قويا ولم أتوقع أن أكون من الأوائل».واتفقت عهود أحمد، ورغد سعد، وحنان الهذلي، ورغد عادل، على أن «التجربة كانت أكثر من رائعة، حققنا بها هدفا كبيرا جداً وكانت حافزا للتقدم»، متمنيات توسيع دائرة التنافس لنشر اللعبة وسط المجتمع وتحفيز الفتيات على ممارسة الرياضة.