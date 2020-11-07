حقق النصر أول ثلاث نقاط له في دوري المحترفين بعد فوزه على ضيفه القادسية بهدفين دون مقابل وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير فيصل بن فهد، وساهم عبدالإله العمري مدافع النصر في تحقيق الانتصار الأول لفريقه بعد أن أحرز الهدف الأول (د: 47)، ومن ثم صنع العمري الهدف الثاني والذي أحرزه فراس البريكان (د: 65).وبهذه النتيجة يصل النصر إلى النقطة الثالثة ويحتل المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد القادسية عند ست نقاط وفي المركز التاسع.